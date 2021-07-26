Мишустин: власти страны продолжат следить за ценами на продукты

Премьер напомнил, что тема цен на продукты поднималась на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством 21 июля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ продолжит внимательно отслеживать ситуацию с ценами на продукты и услуги.

"Мы и дальше будем внимательно следить за ситуацией с ценами на продукты, потребительские товары и услуги", - сказал премьер.

Во время общения с рыбопромышленниками на курильском острове Итуруп в понедельник, 26 июля, Мишустин сообщил о подписании постановления о субсидиях РЖД на возмещение потерь, возникающих при установлении льготных тарифов на перевозку минтая с Дальнего Востока в центральную Россию. Эти меры буду способствовать увеличению объемов поставок минтая и снизить стоимость транспортировки. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте правительства.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о стабилизации цен на "борщевой набор". Она отметила, что цены подскочили вверх из-за того, что в прошлом году был не очень хороший урожай, который быстро кончился, а новый этого года, еще не успел созреть.