Кузнецова поддержала законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Анна Кузнецова прокомментировала законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев Фото: Иван МАКЕЕВ

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова оценила проект закона о запрете суррогатного материнства для граждан других стран.

- Давайте посмотрим на то, как это будет все формулироваться в итоговом документе. На мой взгляд, движение абсолютно правильное, мы поддерживаем это направление, и давно уже пора навести порядок, — цитирует детского омбудсмена РИА Новости.

В начале июня 2021 года в Госдуму внесли законопроект о запрете в России услуг суррогатных матерей для иностранных граждан. Кроме того, законопроект предполагает, что дети, рожденные в России суррогатными матерями для иностранных граждан, получат российское гражданство по рождению, сообщил в своем Телеграм-канале депутат Госдумы Петр Толстой. Как отметил парламентарий, в некоторых странах продажа детей, рожденных суррогатными матерями, запрещена и уголовно наказуема, тогда как Россия "по-прежнему остается инкубатором для тех, кто хочет купить ребенка".