Самолет Belavia, летевший из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия

Самолет, летевший из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самолет белорусской авиакомпании Belavia подал сигнал бедствия во время перелета из Минска в Анталию. Сейчас авиасудно направляется в Воронеж, где, как ожидается, совершит вынужденную посадку.

Boeing 737 подал сигнал бедствия, пролетая над Воронежской областью. По предварительным данным, на борту самолета возникла нештатная ситуация.

- Экипаж подал сигнал бедствия спустя час после вылета. Лайнер получил разрешение диспетчеров на экстренную посадку в Воронеже. Сейчас самолет быстро снижается, — цитирует "Интерфакс" свой источник.

Ранее в новосибирском аэропорту "Толмачево" экстренно приземлился трансконтинентальный Boeing 787-800 Dreamliner, летевший маршрутом Париж-Токио. Борт совершил посадку из-за того, что капитану воздушного судна стало плохо. Ряд неофициальных источников сообщали, что у командира самолета случился инсульт. Пассажиров на борту судна не было.