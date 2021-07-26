Депутат Сухарев предложил разрешить родителям заменять школьные завтраки на денежные сертификаты

В Госдуме предложили разрешить родителям заменять завтраки в школах на денежные выплаты Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил разрешить родителям учащихся начальных классов заменять завтраки в школах на денежные сертификаты на покупку продуктов. Соответствующий документ он направил на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

В своем обращении политик отметил, что с сентября 2020 года в российских школах начали предоставлять горячие завтраки школьникам 1-4 классов. При этом по итогам года наблюдается существенное число учеников, которые в меру каких-либо причин от питания отказываются. Некоторые дети предпочитают завтракать дома, другие имеют пищевые аллергии.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения в учебных заведениях альтернативной системы обеспечения горячим питанием школьников младших классов, а именно выдачу родителям специальных ежегодных сертификатов, которые опционно можно расходовать на приобретение горячего питания в школе либо на самостоятельное приобретение для детей продуктов питания, а также предусмотреть механизм контроля за целевым расходованием средств данных сертификатов», — цитирует депутата RT.

Отметим, что на программу обеспечения горячим питанием школьников младших классов из федерального бюджета на период 2020-2023 годов выделено порядка 205 млрд рублей, пишет ОТР.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин призвал главу Минпросвещения Сергея Кравцова допустить родителей к контролю за качеством питания в школах. Он добавил, что за соблюдением всех норм могут следить, например, родительские комитеты, передает телеканал «360».