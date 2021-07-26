Вирусолог: Вакцинация от коронавируса "отрубает ковидный хвост"

Вакцинация от коронавируса "отрубает ковидный хвост". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что вакцинация может предотвратить у переболевших коронавирусом развитие постковидного синдрома, который характеризуется слабостью, головной болью, депрессией и снижением когнитивных функций.

«Похоже, вакцинация отрубает "ковидный хвост". У нас есть сообщения о единичных случаях, о серии клинических и наблюдательное исследование на эту тему. Если это подтвердится в рандомизированных клинических исследованиях, мы получим не только профилактическую вакцину, но и реабилитационную», — заявил Водовозов URA.RU.

По его словам, для того чтобы доказать эту теорию, нужно провести эксперимент на двух группах людей с постковидным синдромом. Одну из них должна привиться, а другая — нет.

Ранее главврач медцентра «Лидер-медицина», вирусолог Евгений Тимаков также предположил, что вакцина может спасать от постковидного синдрома. Он отметил, что функция вакцинации - это - заблокировать массивное размножение коронавируса в организме человека. Тимаков рассказал, что постковидный синдром возникает, когда иммунитет не справляется и ковид размножается во всех органах.