Итоги пострегистрационных испытаний "ЭпиВакКороны" подведут к осени 2021 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Финальные итоги пострегистрационных исследований вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" подведут к осени текущего года. Об этом сообщил аккаунт препарата в Instagram.

- Многоцентровое пострегистрационное исследование с участием 3 000 добровольцев от 18 лет организовано на базе восьми медицинских организаций в Москве, Московской области, Казани, Тюмени и Калининграде. Окончательные итоги пострегистрационных исследований будут подведены к осени 2021 год, — гласит текст сообщения.

Ранее Министерство здравоохранения России сообщило, что вакцина от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" противопоказана при тяжелых формах аллергических заболевании, а также злокачественные новообразования и первичном иммунодефиците. При этом, согласно новым рекомендациям ведомства, пациенты с онкологическими заболеваниями, прошедшие противоопухолевое лечение, могут быть привиты вакциной от коронавируса "Спутник V" без ограничений.