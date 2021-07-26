Подавший сигнал тревоги самолет Belavia приземлился в Домодедово

Белорусский самолет после сигнала тревоги приземлился в Домодедово Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самолет белорусской авиакомпании Belavia, летевший из Минска в Анталью, после сигнала бедствия сел в московском аэропорту Домодедово. По предварительным данным, у борта Belavia отказал один из двух двигателей.

- Экипаж вышел на связь с диспетчерами московского авиаузла и сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе, запросив экстренную посадку, — цитирует свой источник "Интерфакс".

Авиасудно село в столичном "Домодедово" для более оперативного решения возникших проблем. Также отмечается, что на борту самолета находятся 197 пассажиров и 7 членов экипажа.

Напомним, Boeing 737 подал сигнал бедствия спустя час после взлета, пролетая над Воронежской областью. Предполагалось, что на борту самолета возникла нештатная ситуация. Лайнер получил разрешение диспетчеров на экстренную посадку в Воронеже, после чего начал быстро снижаться. По всей видимости, экипаж поменял свое решение и направился в столицу России.