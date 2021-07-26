В России 26 июля 2021 года выявлено 23 239 случаев коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние сутки в России выявлено 23 239 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Этот показатель, по данным оперативного штаба - минимум со 2 июля 2021 года.

Из всех выявленных за 26 июля случаев инфекции 9,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 727 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 200 человек.

В Москве специалисты зафиксировали 2629 случаев инфекции, в Московской области - 2161, в Санкт-Петербурге - 1929 случаев.

Ранее президент России на совещании с правительством отметил, что людей нужно убеждать делать прививку, но, по словам президента, укол остается добровольным.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве значительно улучшилась. По его словам, в день прививочные пункты принимают до 90 тысяч граждан.