В Кремле прокомментировали протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы

Дмитрий Песков прокомментировал протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал протест Японии из-за поездки премьер-министра России Михаила Мишустина на Курильские острова.

- Это председатель правительства РФ, и, конечно, он посещает те российские регионы, которые считает необходимым и над развитием которых, в том числе и в сотрудничестве с нашими партнерами, предстоит много работать, — заяил пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Напомним, Дмитрий Песков считает, что точку в территориальном споре России и Японии о Курильских островах может поставить мирный договор.Он добавил, что Москва надеется на продолжение сотрудничества со стороны Японии и готова развивать "добрые отношения" с соседом.

Ранее первый заместитель главы Министерства иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест послу РФ Михаилу Галузину из-за с поездки премьер-министра России Михаила Мишустина на Курильские острова. Для выражения протест российского посла вызвали в японский МИД. Галузин назвал протест Японии неприемлемым.