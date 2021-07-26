В Belavia раскрыли детали экстренной посадки самолета в Москве

Компания Belavia раскрыла детали экстренной посадки самолета в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

В белорусской авиакомпании Belavia раскрыли детали экстренной посадки самолета, летевшего из Минска в Анталью.

- Двадцать шестого июля 2021 года, во время выполнения рейса В2-9215 из Минска в Анталию с 189 пассажирами и семью членами экипажа на борту на самолете Boeing 737-800, сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей… В 11.46 (совпадает с мск) борт совершил посадку в московском аэропорту "Домодедово". Пассажирам будет предоставлено питание, запасной самолет будет отправлен в самое ближайшее время для доставки пассажиров в Анталию, — цитирует представителя компании РИА Новости.

Напомним, ранее самолет белорусской авиакомпании Belavia, летевший из Минска в Анталью, после сигнала бедствия сел в московском аэропорту Домодедово. По предварительным данным, у борта Belavia отказал один из двух двигателей. Лайнер получил разрешение диспетчеров на экстренную посадку в Воронеже, после чего начал быстро снижаться. По всей видимости, экипаж поменял свое решение и направился в столицу России. Авиасудно село в столичном "Домодедово" для более оперативного решения возникших проблем.