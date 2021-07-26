Сенатор Гумерова прокомментировала идею замены завтраков в школах на продуктовые сертификаты

В Совфеде оценили идею замены завтраков в школе на денежные сертификаты Фото: Евгения ГУСЕВА

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова оценила предложение заменить завтраки в школах для младшеклассников на продуктовые сертификаты. Политик высказалась против такой идеи и отметила, что школьникам необходимо прививать привычки здорового питания.

«Мы очень многое сделали для того, чтобы по поручению президента все школьники страны были обеспечены бесплатным горячим питанием. Я считаю, что мы не должны заменять (их – прим. ред.) продуктовыми наборами, денежной компенсацией, а должны в очень короткие сроки проработать все недостатки, которые, к сожалению, остаются, по качеству приготовления блюд, по качеству продуктов», — цитирует Гумерову RT.

Сенатор добавила, что с проблемой отказа некоторых учеников от предложенного меню можно бороться другими путями.

«Нам нужно идти по пути совершенствования меню, подготовки специалистов и доведения до правильных стандартов технологического оборудования наших школьных столовых, то есть совершенствовать процесс приготовления и вести воспитательную работу», — добавила Гумерова.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил дать возможностья родителям отказаться от горячего питания для их ребенка в школе в пользу сертификата, который можно потратить на продукты или ту же еду в школе, но на усмотрение самого ребенка, передает телеканал «360».

Напомним, в прошлом году Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации горячего питания в школах. В ведомстве дали советы не только по рациону, но и по обустройству столовых зон, сообщает Москва 24.