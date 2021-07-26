Вирусологи спрогнозировали трансформацию SARS-Cov-2 до настоящего монстра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вирусологи прогнозируют увеличение агрессии SARS-Cov-2. По мнению экспертов, сейчас вирус «притирается» к человеческому организму, и со временем будет становиться еще опасней.

На текущий момент коронавирус имеет несколько штаммов, самым агрессивным из которых признается дельта - индийский штамм ковида, который считается самым жизнеспособным и агрессивным. Вирусологи отмечают, что подобная жизнеспособность дельты связана с его способностью перемещаться из одной клетки в другу. Скорее всего, что вирус проделывает дырку в мембране, связывая поврежденные клетки в один большой кластер, тем самым образует синцитий. При этом сама клетка снаружи не повреждается и защищает вирус от антител мембраной.

- Из-за этого инфекционный процесс укорачивается и иммунитет не успевает за 4-5 дней, что длится заражение, защитить хозяина, - говорит Life.ru глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Пока вирусологи только исследуют SARS-Cov-2 и многие особенности вируса не известны. Недавно стало известно о гамма-штамме, а ВОЗ отмечает высокую активность лямбда-коронавируса в десятках стран.

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Пётр Чумаков допускает, что, судя по сегодняшней способности вируса меняться, человечество увидит еще много разновидностей CoViD-19. Пока вирус просто обживается в новом для него человеческом организме.

- На первом этапе «шип» коронавируса приобрел способность связываться с человеческим АСЕ-2-рецептором. Потом идет притирание к рецептору, накопление мутаций в зоне RBD — в зоне связывания с этим рецептором — происходят мутации и повышается способность проникновения в клетку, - говорит Петр Чумаков.

Со временем вирус освоится в организме и достигнет пика своего развития. Сроки предсказать сложно: кто-то говорит о месяцах, а кто-то отводит на мутации годы.

- Тогда возникнут такие монстры, которые будут постепенно, понемногу утрачивать свою вирулентность (способность к заражению), - предполагает эксперт.

По мнению вирусологов, ситуация с коронавирусом будет сохраняться продолжительное время и, возможно, ухудшится. Есть только один способ остановить эволюцию SARS-Cov-2 - вакцинация.

- Если привьются хот бы большинство, то будет значимая иммунная прослойка, то эта инфекция просто затухнет, — уверен главный научный сотрудник Института Энгельгардта Пётр Чумаков.