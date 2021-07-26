Российский фильм "Капитан Волконогов бежал" вошел в основную программу Венецианского кинофестиваля

Фильм "Капитан Волконогов бежал" российского производства вошел в основную программу Венецианского кинофестиваля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фильм "Капитан Волконогов бежал" российского производства вошел в основную программу Венецианского кинофестиваля.

Картина повествует об уважаемом сотруднике правоохранительных органов Федоре Волконогове. Однажды его жизнь резко меняется — его объявляют преступником. Капитану удается сбежать до того, как его арестуют. В одночасье он превращается в изгоя, которого по всему городу разыскивают бывшие коллеги. Ночью Волконогову является вестник с того света и предупреждает, что после смерти он попадет в Ад на вечные муки. Чтобы попасть в Рай, Волконогову необходимо добиться прощения хотя бы одного человека.

Также картина молодого российского режиссера Владимира Битокова "Мама, я дома" с Ксенией Раппопорт и Юрием Борисовым включена в новую программу "Горизонты экстра" Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщил художественный руководитель мероприятия Альберто Барбера.