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Политика26 июля 2021 13:46

Слуцкий: Протесты Японии по поводу Курил бессмысленны

Суверенитет РФ над Курилами неоспорим, сказал председатель комитета Госдумы по международным делам
Анастасия РЫШКОВА
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Слуцкий заявил, что протесты Японии по поводу Курил бессмысленны.

Слуцкий заявил, что протесты Японии по поводу Курил бессмысленны.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суверенитет РФ над Курилами неоспорим, протесты по этому поводу бессмысленны, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее, как сообщал портал kp.ru, Япония выразила протест из-за подготовки учений ВС России на Кунашире. Стрельбы ведут к усилению российского военного присутствия на Курилах и являются неприемлемыми, считает генсек японского кабмина. Также протест был выставлен из-за поездки премьер-министра России Михаила Мишустина на Курильские острова. Для выражения протеста российского посла вызвали в японский МИД.