Новый ковид-госпиталь открыли в Самаре

В новом корпусе врачи могут оперативно оказывать помощь заразившимся. Фото предоставлено правительством Самарской области

В Самаре открыли новый ковид-госпиталь, сообщают в региональном правительстве.

С момент решения о строительстве до появления нового корпуса у больницы Середавина прошло 8 месяцев.

В корпусе имеется стационар на 60 коек и реанимация на 10 коек. Врачи могут быстро произвести осмотр, взять необходимые анализы и направить пациента на лечение. В новом госпитале есть возможность лечить не только от коронавируса, но и сопутствующие заболевания.

- Третья волна коронавирусной инфекции, о которой нас предупреждали врачи, специалисты, инфекционисты, к сожалению, наступает. И то, что мы заблаговременно подумали о том, что нам потребуются дополнительные медицинские подразделения, площади, отделения, не только здесь, в Самаре, но и в других городах нашей области, конечно, важно, - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.