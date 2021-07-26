Генпрокуратура ограничила доступ к сайту Навального

Генеральная прокуратура ограничила доступ к сайту Алексея Навального Фото: REUTERS

Генеральная прокуратура ограничила доступ к сайту блогера Алексея Навального. Об этом следует из реестра Роскомнадзора.

Основанием для этого стало нарушения по статье 15.3 (сайт с призывами к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка).

В начале июня 2021 года Мосгорсуд принял решение по иску Прокуратуры и признал связанные с Алексеем Навальным фонды и штабы экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена на территории России.Согласно решения суда, все перечисленные в приговоре организации занимались в России "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, а фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции"".