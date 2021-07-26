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Общество26 июля 2021 15:24

Виктор Томенко поручил создать в Алтайском крае дополнительные мощности по производству медицинского кислорода

Губернатор обсудил этот вопрос на совещании правительства региона
Павел ЧЕРНЫШОВ
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До пандемии учреждения здравоохранения Алтайского края потребляли порядка 10 тонн кислорода в сутки, сообщает Минздрав региона. В настоящее время в связи с необходимостью лечения пациентов с коронавирусной инфекцией потребление медицинского кислорода в крае составляет порядка 50 тонн в сутки.

В крае налажено производство 5-7 тонн кислорода. Недостающие объемы приходится закупать в других регионах страны и даже в Казахстане. Потому губернатор Виктор Томенко поручил Министерству промышленности и энергетики края изучить вопрос о создании дополнительных мощностей по производству порядка 20 тонн медицинского кислорода в сутки.

При этом необходимо проработать вопрос об оказании господдержки на создание нового производства, отметил глава региона. В последнее время в регионе наращивают коечный фонд госпиталей и открывают новые. В начале июля стало известно, что новые госпитали открыли в Заринской центральной городской больнице, Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства, Городской больнице №3 Барнаула, Мамонтовской, Рубцовской, Тальменской центральных районных больницах. Всего за неделю добавилась 671 койка. 6 июля мощность ковидных стационаров нарастили еще на 487 коек, новый госпиталь открыли в Бийской центральной районной больнице.

Пациентов с ковидом принимают также в Павловской ЦРБ и терапевтическом корпусе Городской больницы №12 Барнаула. По последним данным ведомства, мощность госпиталей в крае составляет 4369 коек, из них 2828 подключено к кислороду, 292 - реанимационные места.

«Несмотря на то, что система здравоохранения сегодня готова оперативно реагировать на рост заболеваемости, мощности медицинских организаций и человеческих ресурсов не безграничны. Чтобы иметь возможность оказывать помощь пациентам с другими патологиями и проводить вакцинацию, рост заболеваемости необходимо остановить. И здесь многое зависит от самих жителей края, - отмечали в Минздраве Алтайского края.

– Если вы еще не поставили прививку, сделайте это как можно скорее».