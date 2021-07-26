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Экономика26 июля 2021 15:31

Эксперты назвали возможные причины роста курса биткоина

Поддержку криптовалюте могли оказать разные факторы
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Эксперты рассказали, что влияет на криптовалюту

Эксперты рассказали, что влияет на криптовалюту

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неожиданный рост курса биткоина утром 26 июля может быть связан со слухами о том, что что американский гигант Amazon планирует вскоре начать принимать оплату в биткоине и других цифровых валютах, а также выпустит свой токен. Такое мнение выразил директор по маркетингу криптовалютной p2p-площадки Chatex Александр Хвойницкий.

«Это именно слухи, которые основаны лишь на информации, что компания разместила вакансию специалиста по криптовалютам и блокчейну. Сама организация данные слухи не опровергает и не подтверждает», — цитирует эксперта Газета.Ru.

Хвойницкий добавил, что если компания официально опровергнет слухи, то биткоин может также резко упасть до 32-33 тысяч долларов или еще ниже.

При этом блокчейн-консультант, сооснователь проектов UniDAO и Solomonic Денис Смирнов отметил, что рост биткоина не стоит увязывать с конкретными причинами, ведь криптовалюта в последнее время и так была недооценена, а рынок «в силу своей волатильности, своего сравнительно небольшого по сравнению с прочими финансовыми институтами объёма, всё ещё вполне может оказывать вот такие сюрпризы».

«Когда 10% и даже больше роста в сутки вполне может оказываться в порядке вещей», — цитирует Смирнова RT.

Напомним, утром 26 июня биткоин торговался на уровне 38 тысяч долларов, а ночью показатель и вовсе поднимался до 39,8 тысячи долларов, передает телеканал «360».