В Минздрав поступило мало обращений о побочных реакциях на вакцины от коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев сообщил, что в Минздрав поступило небольшое количество сообщений о нежелательных реакциях после вакцинации от коронавирусной инфекции.

"Во всех регионах созданы иммунологические комиссии, которые призваны расследовать тяжелые осложнения от вакцин для профилактики коронавирусной инфекции", - сказал он в ходе обучающего семинара по мониторингу безопасности вакцинопрофилактики от коронавирусной инфекции.

Глаголев рассказал, что иногда сообщения о нежелательных реакциях выявляются СМИ, а Минздрав узнает о них во-вторую или третью очередь. Поэтому в министерстве в таких случаях не всегда находится своевременный ответ для журналистов.

"Подобные случаи не только недопустимы с законодательной точки зрения, но и дискредитируют работу нашу с вами и коллег в практической медицине по созданию популяционного иммунитета от ковида. Эту ситуацию необходимо исправлять", - сказал он.

Также он отметил, что недопустимы и санкции в отношении медиков, сообщающих о побочных проявлениях после иммунизации.

"Как раз надо стимулировать тех врачей, которые активно ведут эту работу", - сказал замглавы Минздрава.