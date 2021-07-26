Россияне стали чаще покупать товары онлайн из-за жары и коронавируса

Аналитики сообщили о всплеске онлайн-продаж Фото: Анастасия ОСИПОВА

В начале лета в России вырос уровень онлайн-продаж. Аналитики связывают это с новым всплеском заболеваемости коронавирусом, а также с установившейся во многих регионах аномальной жарой.

Так, в июне и июле объем продаж российских интернет-магазинов вырос на 16%. Больше всего вырос спрос на доставку продуктов питания и предметов первой необходимости.

«Сильнее всего вырос спрос на доставку продуктов и товаров первой необходимости. В этой категории продажи подскочили сразу на 54% в денежном выражении, а количество операций — на 81%», - цитирует данные аналитиков платёжного сервиса CloudPayments RT.

Генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов отметил, что введенные ограничения на фоне коронавируса могли простимулировать россиян больше времени проводить дома и перейти на онлайн-покупки. Более того, для тех, кто находится на карантине – доставка вообще единственный способ приобрести необходимые вещи.

Также эксперты отметили, что из-за жары значительно вырос спрос на кондиционеры и вентиляторы, передает телеканал «360».

«Продажи климатической техники стимулирует как жаркая погода, так и возврат офисных сотрудников на удаленный режим работы», - отметили аналитики.