Чубайс: глобальный энергопереход может обойтись России в 10% ВВП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глобальный энергопереход из-за декарбонизации экономики может обойтись России в десять процентов ВВП. Об этом в понедельник, 26 июля, заявил специальный представитель российского президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс во время семинара о механизмах углеродного регулирования.

Он отметил, что следствия глобального перехода для российского экспорта могут быть колоссальными.

- Пока что это только мои собственные оценки, но речь идет примерно о десяти процентах валового внутреннего продукта. Это более чем серьезно. Экспорт – самая уязвимая зона, через которую РФ с неизбежностью получит воздействие от глобального энергоперехода. В правительстве над этой важнейшей тематикой сейчас работают десятки ведомств и министерств, - отметил Анатолий Чубайс.

Спецпредставитель президента России ранее объяснил, что глобальный энергопереход – это последовательный отказ от углеводородов в энергетике, который должен произойти за следующие 20-30 лет.

Анатолий Чубайс заявил также, что России надо в скором времени определить срок достижения углеродной нейтральности, однако при этом не пытаться догнать Европейский союз и США, которые намерены достичь этот параметр к 2050 году. Углеродная нейтральность подразумевает, что объемы эмиссий углекислого газа не будут превышают его объемов, поглощаемых океанами и лесами.