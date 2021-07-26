Минфин России предложил лицензировать производство и оптовую торговлю сигаретами Фото: Евгения ГУСЕВА

Российское министерство финансов разработало проект федерального закона, согласно которому, в частности, предлагается ввести лицензии на производство и оптовую торговлю табачной продукцией. Документ в понедельник, 26 июля, опубликовали на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

Проект закона предлагает установить виды деятельности в сфере табачного рынка, осуществление которых подлежит лицензированию, а также порядок получения, переоформления и аннулирования действия таких лицензий.

- Документом предусмотрено лицензирование производства, хранения, поставки произведенных табачных изделий и сырья, а также оптовой торговли такими изделиями и сырьем, - говорится в законопроекте Минфина.

Ранее сайт kp.ru писал, что с 1 июля текущего года в России цена пачки сигарет в официальной продаже не может быть дешевле 107,78 рублей – теперь это значение стало единой минимальной розничной ценой на сигареты.