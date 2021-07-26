Венгрия разрешила въезд привитым от коронавируса россиянам с 27 июля 2021 Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Власти Венгрии приняли решение разрешить свободный въезд на территорию страны в туристических целях жителям России, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Страна будет открыта для путешественников с 27 июля текущего года, сообщил в понедельник глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто.

Министр сказал, что жители Венгрии уже сейчас могут поехать в РФ как с деловой, так и туристической целью. Условием для получения визы для поездки на территорию России является предоставление отрицательного ПЦР-теста на наличие коронавируса.

- Мы, в свою очередь, с завтрашнего дня разрешаем вакцинированным россиянам приезжать в Венгрию в туристических целях. Наше государство всегда было была популярным направлением среди российских туристов. Тот факт, что привитые россияне вновь смогут снова посетить Венгрию, очень поможет этому сектору, - сказал Петер Сийярто.

Как писал сайт kp.ru, Россия возобновила регулярное авиасообщение с Венгрией 10 июня. В этой стране более половины взрослого населения прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.