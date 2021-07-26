Путин поздравил саблистку Позднякову с олимпийским золотом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поздравил российскую саблистку Софию Позднякову с олимписким золотом. В финальной схватке россиянка одержала победу над соотечественницей - Софьей Великой.

Путин отметил, что Позднякова блестяще справилась со своей задачей и подтвердила высочайшее мастерство.

"И конечно, самые тёплые слова признательности в адрес Ваших тренеров и наставников, которые верили в Вас и помогли добиться успеха, стать олимпийской чемпионкой", - говорится в сообщении Президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства пожелал саблистке новых спортивных вершин.

Напомним, что в Токио проходят Олимпийские игры 2020 года.

Как ранее писал портал "КП-спорт", соревнования в этом году проходят практически перед пустыми трибунами. На Церемонии открытия, которая состоялась 23 июля, присутствовали 800 ВИП-гостей и 150 японцев, в то время как новый, построенный к Олимпиаде стадион, способен вместить около 70 тысяч зрителей. Ограничения связаны с пандемией коронавируса.