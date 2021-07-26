С Зиверт требуют более 2 миллионов рублей за сорванный корпоратив в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певице Zivert (Юлия Зиверт) грозят серьезные финансовые проблемы. Девушка сорвала свое выступление на корпоративе в Турции и теперь должна вернуть гонорар.

Как стало известно Life.ru, выступление было запланировано на 14 июня в Бодруме. Российскую артистку пригласили на частный корпоратив в один из отлей. Заказчик согласился заплатить за 40-минутное выступление 2 миллиона 250 тысяч рублей.

По соглашению сторон гонорар перевели артистке в два этапа: первая часть была перечислена до 28 февраля, а вторая - до 9 июня. Заказчик свои обязательства выполнил, а вот артистка - нет.

В день вылета она отказалась два часа ждать самолет и уехала домой. Долгое время Зивет не выходила связь и не отвечала на звонки. В итоге заказчик решил идти другим путем и обратился к адвокату.

Адвокат организаторов мероприятия напомнил знаменитости о необходимости соблюдать условия подписанного соглашения.

- Когда договор подписан, его условия необходимо соблюдать. Если они не соблюдаются, то начинается моя работа. А в результате можете не сомневаться, - прокомментировал изданию адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. Т

Теперь организаторы пытаются добиться от звезды возвращения гонорара.