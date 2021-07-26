В Египте ожидают российскую делегацию для оценки эпидемической ситуации в стране. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Египте ожидают прибытия 27 июля 2021 российской делегации для оценки эпидемической ситуации в стране. Власти Египта договорились с Россией о возобновлении с 9 августа авиасообщения. Об этом сообщил министр гражданской авиации арабской республики Мухаммед Манар Инаба.

"27 июля ожидается прибытие российской делегации для оценки эпидемической ситуации в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде", - цитирует министра местная газета Al-masry Al-youm.

По словам Инаба, все необходимые мероприятия для безопасного пребывания туристов в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде проведены. Аэропорты курортных городов получили международные свидетельства об их готовности.

Ранее в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией РФ сообщили, что авиасообщение с Египтом по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх будет возобновлено с 9 августа. Роспотребнадзор проинформировал, что Россия направит в республику делегацию для оценки эпидемической ситуации.