В центре Москвы появилось граффити в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде

Граффити в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио появилось в центре российской столице. Фото: Иван МАКЕЕВ

Граффити в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио появилось в центре российской столицы. Огромный рисунок художники изобразили на стене дома на пересечении улицы Бахрушина и Зацепского Вала в московском районе Замоскворечье.

Огромный рисунок художники изобразили на стене дома на пересечении улицы Бахрушина и Зацепского Вала Фото: Иван МАКЕЕВ

На граффити изображены борющиеся на татами спортсмены, за спинами которых виден силуэт горы Фудзияма, который расположен в 90 километрах к юго-западу от Токио. на форме видна надпись ВАДА, которая отсылает к Всемирному антидопинговому агентству.

На граффити изображены борющиеся на татами спортсмены Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня российская команда на Олимпийских играх в Токио выиграла сразу три золотых медали за один час, что позволило России по итогам дня подняться на четвертое место в командном зачете Олимпиады.

Олимпийское граффити в Замоскворечье. Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомни, накануне известный российский певец Дима Билан выпустил новый клип, в котором поддержал российских спортсменов, принимающих участие в Олимпийских играх в Токио.