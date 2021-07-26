Посольство России во Франции возмутилось обвинениями в связях с антипрививочниками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское посольство в Париже назвало возмутительным заявление лидера политической группы правящей во Франции партии «Республика на марше» Кристофа Кастанера о якобы связи РФ с антипрививочниками. Об этом в понедельник, 26 июля, говорится в сообщении диппредставительства в социальной сети Facebook.

Накануне Кастанер, который ранее был министром внутренних дел Франции, утвердительно ответил на вопрос о том, может ли Россия и другие страны «оказывать влияние на группы антипрививочников в социальных сетях».

- Мы приняли заявление Кастанера с удивлением и возмущением. Россия принципиально выступает за максимальный охват населения планеты прививками от коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении посольства.

Представители российского посольства в Париже подчеркнули, что Россия не приемлет политизированное нежелание Франции признавать вакцину от коронавируса «Спутник V», которая уже одобрена в 67 странах мира.