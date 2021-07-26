Заслуженный врач объяснил необходимость постковидной реабилитации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный пульмонолог и терапевт, заслуженный врач России Александр Карабененко объяснил, кому нужна постковидная реабилитация. По словам врача, в ней нуждается каждый пациент, перенесший COVID-19 в среднетяжелой или тяжелой форме.

Постковидный синдром имеет свои симптомы – это повышенная утомляемость, мышечная слабость, проблемы со сном и одышка, человек может чувствовать боли в суставах и в груди. Не обязательно, что будут сразу все симптомы, все зависит от индивидуальных особенностей организма и от того, какой орган тяжелее других пострадал от ковида – легкие, почки, сердце, мозг или сосуды.

- Реабилитация осуществляется уже в поликлинике по месту жительства, и проводится она в течение полугода. Кому положена более длительная реабилитация, решается в ходе врачебного наблюдения, - комментирует ФАН врач.

Врач напомнил, что для качественного восстановления каждому переболевшему необходимы физические нагрузки. Активность поможет вернуть человека к прежней жизни.

- Цель реабилитации как раз вернуть человека к его привычной активности и работоспособности, - заключил врач.