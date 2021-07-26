Цена биткоина превысила 40 тысяч долларов впервые с 16 июня 2021

Цена биткоина выросла более чем на 15% Фото: Иван МАКЕЕВ

Цена биткоина выросла более чем на 15 процентов, криптовалюта подорожала до 40,233 тысячи американских долларов. Об этом в понедельник, 26 июля, свидетельствуют данные площадки Coindesk.

В ходе торговой сессии этим вечером в 22:14 по московскому времени биткоин ускорил рост до 17,2 процента. Стоимость биткойна превысила отметку в 40 тысяч долларов впервые с 16 июня текущего 2021 года.

Как писал сайт kp.ru, 20 июля курс биткоина впервые за этот месяц упал ниже 30 тысяч долларов. По словам экспертов, падение стоимости криптовалюты произошло из-за большой распродажи на мировых фондовых рынках и на фоне новостей о том, что Народный банк Китая приказал крупным финансовым институтам перестать проводить операции с биткоином.

Напомним, накануне бывший заместитель министра финансов России Дмитрий Панкин назвал главные риски биткоина. По словам президента Черноморского банка торговли и развития, основными рисками криптовалюты является ее независимость от центральных банков и отсутствие экономической основы под ней.