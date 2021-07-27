Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 27 июля 2021 года

Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 27 июля 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) продолжает оставаться в красной зоне реанимации 52-й больницы, врачи которой уже несколько недель борются за жизнь артистки. Наконец, поклонники исполнительницы получили первые обнадеживающие вести: в лечении наметилась положительная динамика. Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 27 июля 2021 года.

Как сообщила директор артистки Маргарита Соколова в инстаграме: "Состояние артистки пока еще сложное. Но с положительной динамикой. Полностью из медикаментозного сна ее не вывели. Это связано с тяжелым течением болезни - организму нужен отдых, силы."

По словам Соколовой, МакSим иногда бывает в сознании, врачи регулируют ее сон в соответствии с показаниями. Легкие певицы уже могут дышать самостоятельно, но их работу продолжают время от времени поддерживать аппаратом ИВЛ. Пока певица остается в реанимации, родственники не могут с ней пообщаться. Поклонники и коллеги тем временем адресуют артистке трогательные слова поддержки.

Напомним, Марина Абросимова почувствовала себя плохо после выступления 12 июня 2021 года в Казани. У артистки подскочила температура до 39 градусов. Но даже после госпитализации и получении отрицательного результата теста на коронавирус для публики так и осталось загадкой, чем же на самом деле заболела МакSим. Спустя несколько дней ее ввели в состояние искусственной комы, чтобы облегчить для организма процесс выздоровления.