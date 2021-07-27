Самолет министра обороны Турции экстренно посадили из-за столкновения с птицей

Министр обороны Турции Хулуси Акар Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 26 июля самолет с министром обороны Турции Хулуси Акаром на борту был вынужден экстренно приземлиться в ближайшем аэропорту. Экипаж воздушного судна принял такое решение после того, как самолет столкнулся с птицей, передает агентство Anadolu.

Уточняется, что турецкий министр возвращался из расположенной рядом с сирийской границей провинции Килис, где Хулуси Акар проводил инспекцию дислоцированных там подразделений Вооруженных сил Турции.

Вместе с главой Минобороны на борту самолета находились высшие командиры турецкой армии и губернатор провинции Газиантеп Давут Гюль. Уточняется, что лайнер после столкновения с птицей совершил вынужденную посадку в аэропорту города Адана. Приземлился благополучно, никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Думаем, птица попала в двигатель»: техник упавшего Ан-28 назвал самолет исправным

Героем, посадившим самолет в тайге, оказался 56-летний летчик Анатолий Прытков (подробности).