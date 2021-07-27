Байден: США продолжат сотрудничать с Ираком в борьбе с терроризмом

Президент США Джо Байден на встрече с иракским премьер-министром Мустафой аль-Казыми в Белом доме Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден во время встречи с иракским премьер-министром Мустафой аль-Казыми в Белом доме заверил своего гостя в том, что Соединенные Штаты продолжат сотрудничать с Ираком в борьбе с терроризмом.

«Мы привержены нашему сотрудничеству в сфере безопасности, наша общая борьба против ИГ* жизненно важна для региональной стабильности. Наше взаимодействие в области борьбы с терроризмом продолжится», - пообещал американский лидер.

Байден отметил, что к концу года «боевой миссии» США в Ираке уже не будет, и теперь страны переходят к «новой фазе» отношений.

«Мне кажется, все идет хорошо. Наша роль в Ираке сведется к тому, чтобы быть доступными, продолжать обучать, помогать, содействовать, бороться с ИГ*», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что к 31 декабря 2021 года Соединенные Штаты прекратят участие в военных операциях в Ираке, однако американцы продолжат помогать иракским силам безопасности в борьбе с террористами. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.