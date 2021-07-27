Новый адвокат Бритни Спирс требует передать контроль над ее деньгами аудитору

Бритни Спирс пытается избавиться от опекунства отца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый адвокат американской певицы Бритни Спирс требует передать контроль над ее деньгами аудитору Джейсону Рубину, который специализируется на судебной бухгалтерии и неоднократно имел дело со случаями передачи обязательств по опекунству, передает телеканал Fox News со ссылкой на материалы суда.

С начала июля интересы исполнительницы представляет адвокат Мэттью Розенгарт, накануне он подал в суд ходатайство с требованием отстранить Джейми Спирса от опекунства над дочерью, а вместо этого передать контроль над ее финансами профессионалу.

Следующие слушания по делу о передаче опекунства над певицей назначены судом в Лос-Анджелесе на 13 декабря 2021 года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Бритни Спирс пытается избавиться от 13-летней опеки своего отца, который все эти годы распоряжается ее деньгами и пытается контролировать личную жизнь взрослой дочери. В прошлом году она проиграла суд по лишению Джеймса Спирса контроля над ее имуществом и осталась под опекой родителя, несмотря на то, что сторона защиты настаивала на отмене опеки.

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