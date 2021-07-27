Почти половина американцев считают войну в Афганистане ошибкой США

Почти половина американцев считают участие США в Афганистане ошибкой Фото: REUTERS

Почти половина американцев (47%) считают участие Соединенных Штатов в войне в Афганистане ошибкой. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который с 6 по 21 июля проводил американский социологический институт Gallup.

Стоит отметить, что мнения расходятся в зависимости от того, какой из двух партий симпатизирует респондент. О том, что войну в чужой далекой стране считают ошибкой ответили 56% сторонников демократов, республиканцев – 29%.

В опросе приняли участие 1007 совершеннолетних жителей 50 штатов США и округа Колумбия.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава МИД России Сергей Лавров сказал, что выводом войск из Афганистана Соединенные Штаты фактически признали провал своей 20-летней операции и оставили в стране неразрешенный конфликт. Позже, на пленарном заседании конференции «Центральная и Южная Азия», российский министр отметил, что ситуация в Афганистане стремительно деградирует.