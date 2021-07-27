AP: Жертвами обрушения дома во Флориде стали 98 человек

Поисковая операция на месте обрушения жилого дома в Серфсайде Фото: REUTERS

Спасатели, которые работают на месте обрушения жилого дома в американском городе Серфсайд (штат Флорида), извлекли из-под обломков многоэтажки и опознали тело последней жертвы трагедии. Общее число погибших составило 98 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на родственников одного из погибших.

Ранее сообщалось о гибели 78 человек. Напомним, как писал сайт kp.ru, 12-этажное строение в районе 88-улицы и Коллинз Авеню в городе Серфсайд рухнуло в ночь на 24 июня.

В первый же день спасательно-поисковых работ из-под завалов удалось спасти 37 человек. Разбор завалов продолжается, однако шансы найти живых людей спустя месяц после ЧП нет. Ранее 7 июля власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших.