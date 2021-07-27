В Госдуме предложили компенсировать траты россиян на газификацию

Россиянам могут компенсировать траты на подводку газа в свои дома Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Россиянам могут компенсировать траты на подводку газа в свои дома, если они оплатили работы до того, как вступила в силу программа социальной газификации. Об этом сообщила пресс-служба «Единой России» в Telegram.

Уточняется, что речь идет о людях, которые занимались газификацией за свой счёт после того, как президент России Владимир Путин поручил запустить программу, однако законодательные изменения по ней приняты еще не были.

«Этот разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы стопроцентное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию, было обеспечено», - приводит пресс-служба партии слова секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава государства подписал закон о «социальной газификации», благодаря которому огромное число россиян смогут забыть о печном отоплении: он позволяет бесплатно довести газопровод до границ земельных участков.