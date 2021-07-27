Турчак: Мы предложили компенсировать гражданам средства, которые они потратили на газификацию

В Государственной думе предложили компенсировать расходы россиян на газификацию Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В пресс-службе "Единой России" сообщили, что в будущем россиянам могут компенсировать траты за подведение газа к домовладению, если заплатили за работы до вступления в силу программы социальной газификации.

Согласно инициативе, такая возможность появится у тех, кто занимался газификацией до поручения Владимира Путина запустить программу, однако законодательные изменения по ней еще приняты не были. В партии отметили, что программа была анонсирована 21 апреля, однако на то время не была принята.

- Этот разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы стопроцентное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию, было обеспечено, — сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Он также сообщил, что правительство поддержало эту инициативу.

В начале июня 2021 года российский президент Владимир Путин подписал закон о "социальной газификации", который позволит реализовать мероприятия по повышению уровня газификации страны и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков. Данный закон вводит в России институт единого оператора газификации. Собственником станет "Газпром", однако там, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации. Документ касается и источников финансирования газификации. В первую очередь, речь идет об инвестиционной надбавке ГРО, которую теперь можно будет направлять на финансирование «последней мили», то есть строительства трубы от межпоселкового газопровода до границ участка.