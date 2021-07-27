Последние новости на утро 27 июля 2021: Экс-подполковник СБУ готов выступить в ЕСПЧ по иску России против Украины

«КП» – о последних новостях на утро 27 июля 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 27 июля 2021 года. Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, который в 2014 – 2015 годах несколько раз ездил в Донбасс, готов выступить в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по иску Москвы против Киева и дать свидетельские показания.

Ранее Россия подала в ЕСПЧ первую в своей истории межгосударственную жалобу на Украину. Нарушения и преступления, описанные в этой жалобе, относятся к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года. Стоит отметить, что в иске в ЕСПЧ «Россия против Украины» речь идет не только о воинских преступлениях в Донбассе, которые занимают в обращении около трети.

Тем временем заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что если бы не усилия, предпринятые Варшавой в противостоянии российскому проекту «Северный поток — 2», газопровод уже давно бы достроили. Дескать, Варшава «спасала» Европу от газопровода из России.

«Варшава хвалится, что на несколько лет задержала «Северный поток — 2». Хвалиться, однако, нечем: в итоге Варшава своего не добилась. Это как тянуть-тянуть футбольную игру, а в конце проиграть. Остается утешать себя тем, что сопротивлялись. Но важен счет. А счет не в пользу Польши», - так прокомментировал его слова российский сенатор Алексей Пушков.