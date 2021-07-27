Москвичей ожидает жара до 30 градусов 27 июля 2021 года

Жителей Москвы ожидает жара до 30 градусов 27 июля 2021 года Фото: Алиса ТИТКО

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что жителей Москвы ожидает жара до 30 градусов во вторник, 27 июля.

- Сегодня в столице сохранится господство антициклона, в таких условиях переменная облачность без осадков. Температура в Москве повысится до плюс 28-30, по области до 26-31 градуса, — цитирует специалиста РИА Новости.

Также ожидается северо-западный ветер от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться до 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в последнюю неделю июля в Москве придут сильные ливни и грозы, при это температура воздуха сохранится на уровне в плюс 30 градусов. По словам синоптика, в начале грядущей недели антициклон "Дана" будет удерживать в столичном регионе преимущественно солнечную и сухую погоду: днем столбики термометров повысятся до плюс 27-30 градусов по Цельсию.