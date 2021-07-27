Мишустин назвал предельные цены на авиабилеты компании "Аврора"

Михаил Мишустин назвал максимальные цены на авиабилеты компании "Аврора" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что цена билетов на маршруты Единой дальневосточной авиакомпании, которая создается на базе "Авроры", не должна превышать 10 900 рублей.

Во время своей рабочей поездки в Южно-Сахалинск он напомнил генеральному директору компании Константину Сухоребрику о договоре, согласно которому цена должна быть от 2,2 тысячи до 10,9 тысячи рублей. Тот ответил, что предельная цена соблюдается. Также Мишустин попросил наладить обратную связь с гражданами, чтобы "мы точно знали: никто не купит билеты дороже, и этим не воспользуются посредники".

Ранее Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ предложило создать на Курилах режим свободной таможенной территории, чтобы производители смогли беспрепятственно завозить необходимое оборудование и товары, а также освободить большинство видов деятельности от уплаты налогов. Перед поездкой на Дальний Восток премьер-министр обсуждал с главой государства набор мер, которые позволят сделать экономическую деятельность на Курилах "как можно более эффективной".