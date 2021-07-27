МЧС предложило создать региональные оперштабы по предупреждению ЧС

МЧС предложило создать в регионах России оперштабы по предупреждению ЧС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЧС России выступило с предложением создать во всех регионах страны оперативные штабы по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Зиничев на совещании у российского премьера Михаила Мишустина о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке.

- В целях обеспечения единства управления при ликвидации ЧС предлагается в каждом регионе при комиссии по ЧС создать постоянно действующие оперативные штабы, руководство которыми возложить на начальников территориальных органов МЧС РФ, — сказал Зиничев.

Напомним, ранее на Забайкалье обрушились проливные дожди, спровоцировавшие паводки. В результате обрушился железнодорожный мост на перегоне Куэнга – Укурей вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Транссибирской железнодорожной магистрали. Кроме того, в одном из сел региона были подтоплены 55 домов и 55 приусадебных участков. Сейчас специалисты подсчитывают ущерб, который нанесла стихия. Уже известно об уроне сельскому хозяйству. У многих сельчан во время паводка погибли свиньи, телята и куры.