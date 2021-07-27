Китайцы восхитились парадом ВМФ России

Читатели китайского сайта восхитились парадом ВМФ России Фото: Михаил ПАТЛИС

Читатели китайского сайта "Гуанча" парадом в честь Дня Военно-морского флота России, прошедшим 25 июля в Санкт-Петербурге.

Некоторые пользователи считают, что судна китайского производства "потерялись бы на фоне таких гигантов".

- Любой крупный надводный корабль — это уже какая-то сила! Русские действительно неплохи, — выразил мнение один из читателей.

Также пользователи выразили сожаление, что военно-морские силы Китая не смогли принять участие в параде. Один из читателей заметил, что кораблям Китая пришлось бы "слишком долго плыть".

Напомним, 25 июля в Санкт-Петербурге прошел пятый по счету парад Военно-морского флота России. В нем приняли участие 54 корабля и катера, подводные лодки, парусных судна, 48 воздушных судов, более 4000 военнослужащих. Военно-морская техника прошла в два строя — в Северной столице и в Кронштадте. Затем пролетели самолеты и вертолеты, разрисовав небо в государственный флаг России в конце своего полета. Закончилось все торжественным шествием войск Военно-морского флота.