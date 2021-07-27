Восстановление погрузки грузов после ремонта моста на Транссибе планируется к 28 июля 2021 года

Минтранс сообщил, что восстановление погрузки грузов после ремонта моста на Транссибе планируется к 28 июля Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Министерства транспорта России Виталий Савельев сообщил, что полное восстановление погрузки грузов после ремонта моста на Транссибирской магистрали в Забайкальском крае планируется к 28 июля.

- 26 июля возобновлена погрузка грузов на 50% технологичного плана, при этом, 28-го числа планируется восстановление погрузки на 100%, — рассказал глава ведомства в ходе совещания у премьер-министра России Михаила Мишустина.

Напомним, ранее на Забайкалье обрушились проливные дожди, спровоцировавшие паводки. В результате обрушился железнодорожный мост на перегоне Куэнга – Укурей вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Транссибирской железнодорожной магистрали. Кроме того, в одном из сел региона были подтоплены 55 домов и 55 приусадебных участков. Сейчас специалисты подсчитывают ущерб, который нанесла стихия. Уже известно об уроне сельскому хозяйству. У многих сельчан во время паводка погибли свиньи, телята и куры.