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Общество27 июля 2021 10:45

Минстрой предложил предусмотреть повторную поддержку пострадавшего от ЧС жилья

Ведомство уже разработало и внесло в правительство соответствующий проект постановления
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Российский Минстрой предложил предусмотреть повторную поддержку пострадавшего от чрезвычайных ситуаций жилья

Российский Минстрой предложил предусмотреть повторную поддержку пострадавшего от чрезвычайных ситуаций жилья

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин предложил предусмотреть повторную поддержку пострадавшего от чрезвычайных ситуаций жилья из федерального бюджета. Он отметил, что зачастую от ЧС страдают одни и те же объекты.

- Согласно сегодняшней редакции правил, поддержка может быть выделена только один раз (на пострадавшее в результате ЧС жилое помещение), — сказал глава ведомства.

Он добавил, что Минстрой разработал и внес в правительство проект постановления, согласно которому предусмотрено повторное оказание мер социальной поддержки.

Ранее МЧС России выступило с предложением создать во всех регионах страны оперативные штабы по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Зиничев на совещании у российского премьера Михаила Мишустина о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.