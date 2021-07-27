Тренер Рылова: Я бы расстроился, если бы Женька приплыл к финишу с серебром

Евгений Рылов получил золото за стометровую дистанцию на спине Фото: REUTERS

Андрей Шишин, тренер российского пловца Евгения Рылова прокомментировал победу своего подопечного на Олимпийских играх в Токио. Он отметил, что верил в спортсмена и очень огорчился, если бы тому не удалось занять первое место.

«Я бы, конечно, расстроился, если бы Женька приплыл к финишу не с золотом, а с серебром. Все-таки на обеих дистанциях на спине он отобрался в Токио первым номером. Могу точно сказать: готовить один из этих видов нам было бы значительно проще. Так что в этом отношении мы с Рыловым постоянно ходим по краю. Но, пока получается», — цитирует Шишина RT.

Напомним, Евгений Рылов получил золото за стометровую дистанцию на спине. Эта медаль стала первым золотом россиян по плаванию на Олимпиаде за последние 25 лет. Серебро на соревнования взял еще один российский пловец - Климент Колесников, передает ОТР.

Напомним, накануне золото и серебро Олимпийских игр взяли россиянки София Позднякова и Софья Великая. Саблистки обошли своих соперниц из Франции, Китая и Венгрии, передает Пятый канал.