Российские разработчики создают технологию для замены асфальта и тротуарной плитки

В России разрабатывают новое дорожное покрытие Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Российские разработчики приступили к созданию уникального дорожного покрытия, которое, как предполагается, сможет заменить асфальт и тротуарную плитку. Об этом рассказали в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Эксперты отмечают, что покрытие можно будет укладывать без использования тяжелой техники.

«Это самоочищающееся природоподобное покрытие с возможностью встраивания инженерии, которое можно укладывать без тяжёлой спецтехники и практически круглогодично. На покрытии не образуются наледь, лужи и пыль, что позволяет снизить запылённость городов и сделать их безопаснее», — цитирует сообщение пресс-службы RT.

По словам специалистов, самоочищение дороги происходит за счет использования дренажной системы, вода и грязь легко смываются и проходят между камешками, которые составляют основу покрытия.

Главными компонентами в составе являются галька, речной отсев, галтованный камень и агломерированный полимерный мусор. При этом битум, асфальт и бетон не используются совсем, из-за чего покрытие имеет сверхнизкий углеродный след, передает Москва 24.

Напомним, ранее сообщалось, что в Московской области завершился ремонт 770 километров дорог. Это составляет 50% от запланированных работ на 2021 год, передает телеканал «360».