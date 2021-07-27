В России выявлено 23 032 случая заражения коронавирусом 27 июля 2021 года

В России выявлено 23 032 случая заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявили 23 032 случая заражения COVID-19. С начала пандемии зафиксировали 6 172 812 случая.

- За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 032 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 129 (9,3%) без клинических проявлений, — гласит сообщение оперштаба.

Лидером по заболеваемости стала Москва, где за сутки заразились 2 623 человека. На втором месте идет Московская область — 1 973 случая. Третьим стал Санкт-Петербург (1 923).

Также за сутки выписали 20 116 пациентов. Жертвами коронавируса стали 779 человек.

Ранее Министерство здравоохранения России одобрило совместное исследование вакцин против коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и российского Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи "Спутник Лайт". Уточняется, что в исследовании примут участие 150 добровольцев, а завершить его планируется 2 марта 2022 года.