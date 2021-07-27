На Украине вскрыли схему продажи младенцев за границу за 60 тысяч долларов

СБУ вскрыла схему продажи младенцев за границу за 60 тысяч долларов. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины вскрыла схему продажи младенцев за границу в Харьковской области. Детей с полным пакетом документов продавали за 60 тысяч долларов.

- Дельцы наладили схему "поставок" иностранцам младенцев якобы в рамках программы суррогатного материнства. "Собственный" ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчику в 60 тысяч долларов, — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Выяснилось, что в состав группировки входили жители Харьковской и Киевской областей. Среди них были руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины.

Преступники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с украинками. После чего медики официально подтверждали якобы бесплодие женщины, что позволяло воспользоваться суррогатным материнством. После рождения ребенка брак разрывали, а иностранец получал полное право на вывоз младенца за границу.

Напомним, в начале июня 2021 года в Государственную думу внесли законопроект о запрете в России услуг суррогатных матерей для иностранных граждан. Кроме того, законопроект предполагает, что дети, рожденные в России суррогатными матерями для иностранных граждан, получат российское гражданство по рождению, сообщил в своем Телеграм-канале депутат Госдумы Петр Толстой. Как отметил парламентарий, в некоторых странах продажа детей, рожденных суррогатными матерями, запрещена и уголовно наказуема, тогда как Россия "по-прежнему остается инкубатором для тех, кто хочет купить ребенка".