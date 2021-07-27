В Москву вечером 27 июля 2021 года придет затопивший Европу циклон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила о приближении к столичному региону циклона, который ранее принес разрушительные последствия в Европу.

"Европа первой встречает такие катаклизмы в виде ненастья. Действительно в столице завтра к вечеру погоду будет определять атмосферный фронт циклона, который сейчас находится где-то над Ботническим заливом", - цитирует Позднякову РИА Новости.

Она отметила, что циклон потерял силу и особо интенсивных осадков не ожидаем. Он будет проходить по Северу европейской России.

"Нас будут задевать только атмосферные фронты. Мы действительно ждем, что завтра местами может выпасть до 7 миллиметров осадков, не исключена гроза и порывы ветра. Поэтому ничего особо угрожающего в завтрашнем процессе мы не ожидаем", - сообщила специалист Метеобюро.

Она рассказал, что температура воздуха в столице будет чуть выше нормы.

Напомним, как ранее сообщал портал kp.ru, многие страны Европы попали под влияние сильнейшего циклона, который по словам специалистов приходит раз в сто лет. Германия, Бельгия и Нидерланды приняли на себя основной удар стихии.